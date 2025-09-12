News Udinese – Semplici: “Zaniolo? Deve dimostrarsi più…” Le parole

Leonardo Semplici ha rilasciato delle dichiarazioni sull'Udinese e sul nuovo acquisto Niccolò Zaniolo: le parole

Lorenzo Focolari Redattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 12:28)

L'allenatore Leonardo Semplici ha concesso un'intervista in cui ha parlato dell'Udinese di Runjaic e del nuovo arrivato Niccolò Zaniolo. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

"L'Udinese si troverà di fronte a un'Arena Garibaldi carica di entusiasmo e un Pisa capace di mettere in difficoltà le squadre forti. Si tratta di un impianto relativamente piccolo, ma in grado di infondere una grande energia agonistica. Pisa è un luogo ricco di passione e l'atmosfera che ho percepito nella partita contro la Roma, dove hanno rischiato di andare sotto prima di vincere, era elettrizzante. A Pisa c'è un forte desiderio di ottenere la prima vittoria in Serie A dopo molto tempo".

"Ora che la finestra di mercato è chiusa, posso affermare che l'Udinese ha una formazione in grado di puntare a traguardi più alti della semplice salvezza; i giocatori possiedono sia grande fisicità che abilità tecnica. È vero che hanno perso Lucca e Thauvin, ma non le manca nulla. Zaniolo? Udinese rappresenta l'ambiente perfetto per lui. Deve ora dimostrarsi maturo per sfruttare questa nuova possibilità. Sulle sue qualità c'è poco da aggiungere".