Notizie Udinese – Runjaic si fida di Davis: possibile titolarità?

Sono giorni caldi in casa Udinese . La squadra si è ricompattata dopo i rientri dalle rispettive nazionali e adesso Runjaic deve trovare la quadra giusta a far scendere in campo contro il Bologna . Si tratta di riprendere il cammino interrotto due settimane fa e serve un risultato.

A tal proposito Keinan Davis sembra essere pronto. L'attaccante inglese ha avuto fastidi fisici già prima dell'inizio della sosta e con un lavoro concentrato adesso potrebbe tornare titolare. Il Bologna lascia l'uno contro uno in difesa e questo richiede tanto sacrificio per difendere la palla e attaccare lo spazio.