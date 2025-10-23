Verso Udinese-Lecce | Di Francesco torna a Udine: i precedenti

La storia di Eusebio Di Francesco e l'Udinese si intrecceranno di nuovo Sabato 25 Ottobre al Bluenergy Stadium

Lorenzo Focolari Redattore 23 ottobre - 19:32

Sabato allo stadio 'Friuli', l'Udinese affronterà il Lecce in cerca della prima vittoria casalinga della stagione. In questo incontro, si sfideranno Runjaic e Di Francesco, un allenatore che in passato è stato spesso associato ai bianconeri per vari motivi.

La prima occasione in cui ciò è avvenuto risale all'11 settembre 2011, quando Di Francesco ha debuttato come allenatore in Serie A nella partita Lecce-Udinese, che si è conclusa con un punteggio di 0-2 grazie ai gol di Basta e Di Natale. Successivamente, l'Udinese aveva mostrato interesse per lui come allenatore della squadra, ma alla fine non si è concretizzato nulla.

Nel 2024, si è verificato uno scontro cruciale, quello per evitare la retrocessione in Serie A all'ultima giornata: il Frosinone, guidato da Di Francesco, ha subito una sconfitta contro la squadra allora allenata da Cannavaro, perdendo così la categoria. Questo è stato un duro colpo per il mister, che è riuscito a rimanere nella massima serie grazie al Venezia prima e al Lecce attualmente.

Sabato si ripresenterà la sfida tra Udinese e Di Francesco. L'allenatore ha affrontato la squadra in 17 occasioni, ottenendo 6 vittorie, 5 pareggi e altrettante sconfitte, con una media di 1,35 punti per partita. C'è una certa parità anche nel confronto con Runjaic. Nei due precedenti della scorsa stagione, il suo Venezia ha vinto all'andata e perso al ritorno contro il tecnico tedesco. Tra due giorni ci sarà un nuovo scontro, significativo sia per le squadre che per gli allenatori.