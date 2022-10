Udinese-Monza | Di Gregorio non convocato: prima per Cragno dal 1′

I brianzoli si apprestano a preparare la partita di domani sera contro i bianconeri. Ci sarà il debutto dell'ex portiere del Cagliari

Redazione

Domani sera alla Dacia Arena andrà in scena il terzo turno di Coppa Italia. I friulani hanno l'occasione di andarsi a giocare, con una vittoria, il passaggio ai quarti contro la Juventus il prossimo gennaio. Gli uomini di Sottil sono reduci dall'ennesimo risultato utile consecutivo, in un campo difficile come quello dell'Olimpico. Ora tocca a una squadra completamente rinfrancata dal cambio allenatore, La squadra di Palladino nelle ultime 4 partite ne ha vinte tre, lasciando i tre punti solo nell'ultimo week-end al Castellani di Empoli.

I lombardi avranno quindi nuovamente il dente avvelenato in vista del match contro l'Udinese. Non sarà per niente facile, soprattutto perché i bianconeri hanno dimostrato in campionato di essere in una super condizione fisica, sostenendo a tratti ritmi da Premier League. Il Monza la prima vittoria stagionale l'ha ottenuta però contro la formazione di Allegri e contro tutti i pronostici avversi. Quindi attenzione.

Il probabile undici di Palladino

Solito 4-3-3 per Raffaele Palladino che però ha in mente di cambiare qualche interprete per la sfida di domani sera. In porta avrà la prima occasione da titolare Alessio Cragno, rimasto un po' all'ombra di Di Gregorio in questo avvio di campionato. In difesa ci sarà Carboni al posto di Caldirola, mentre saranno confermati Pablo Marì e Marlon. A centrocampo ancora spazio alla coppia Sensi/Rovella, espulso durante l'ultimo turno di Serie A. Sulle fasce spazio a Ciurria e D'Alessandro, che probabilmente darà un turno di riposo a Carlos Augusto. In attacco ci sarà il tridente formato da Caprari, Gytkjaer e Pessina. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le novità sul mercato bianconero. Il direttore Pierpaolo Marino vuole infuocare la prossima sessione. Si lavora ad una bomba incredibile: 3 nomi sul piatto <<<