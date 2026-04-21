Decisamente delle dichiarazioni che potrebbero fare male alla società bianconera, visto che si tratta di un calciatore che ha indossato la maglia dell'Udinese. David Di Michele è stato molto chiaro ed ha affermato tutti i problemi del rendimento di Adam Buksa in bianconero. Dichiarazioni fatte nel corso dell'ultima serata in quel di TV 12. Non perdiamo un istante e partiamo subito con le sue parole che spiegano anche quanto è importante il rendimento di un calciatore come Keinan Davis e quanto il centravanti inglese rischia di risultare insostituibile.

Le dichiarazioni dell'ex bomber bianconero

David Di Michele

"L'Udinese in questa stagione sta facendo davvero molto bene, ma resta qualche rammarico perché in determinate partite si è raccolto meno di quanto meritato. La mancanza di Davis si è rilevata determinante, parliamo di un calciatore di cui non si può fare a meno. Buksa è un giocatore di movimento, ma manca di personalità e di forza fisica che al momento è obbligatoria per essere protagonisti in quella zona di campo. Senza Davis in campo ne risentono anche Zaniolo ed Arthur Atta". Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato, con i neroazzurri di Milano che stanno cercando di chiudere un vero e proprio colpaccio. Tutti i dettagli sull'affare <<<