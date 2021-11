Notizie Udinese – Di Michele: ”Ecco chi è il trascinatore della squadra”

L'ex attaccante dell'Udinese, David Di Michele, è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto. Ecco le sue parole

Di Michele ha detto la sua su Gerard Deulofeu, affermando di notare una certa somiglianza con sè stesso. ''Mi sono rivisto nel dribbling in velocità, nel tiro a giro, nella sterzata improvvisa e lo scatto, in una parola nell'imprevedibilità. Deulofeu con il Sassuolo ha fatto una grande partita e credo che sia prorpio il giocatore che mancava all'Udinese, ovvero quello in grado di portare numeri e giocate importanti importanti. Beto e Deulofeu per me sono la coppia giusta perché si completano molto bene. Con la grande forza fisica che si ritrova, Beto può attaccare gli spazi per poi segnare davanti alla porta, mentre lo spagnolo garantisce l'uno contro uno e la creatività. Beto e Deulofeu come me e Iaquinta? Con tutto il rispetto per il portoghese, Vincenzo aveva una velocità e una tecnica che Beto non possiede ancora''.