Notizie Udinese – Di Natale: ”Ringrazio Pozzo. Ecco cosa penso di Beto”

Lo storico capitano dell'Udinese, Antonio Di Natale, è intervenuto ai microfoni di Fanpage per dire la sua sul momento di forma dei friulani

Inizialmente, Di Natale ha ricordato le due esperienze di Empoli ed Udine. ''Il primo giorno che sono arrivato a Empoli a 13 anni con la famiglia Corsi, che mi ha trattato come se fossi un loro figlio ed è stato sempre bellissimo tornare qui; e poi gli altri dodici anni li ho fatti a Udine, che per me è una seconda casa grazie alla famiglia Pozzo e una squadra con cui ci siamo tolti tante soddisfazioni. È stato bellissimo. Cominciare a Empoli e finire a Udine è stato un onore per me. Il no alla Vecchia Signora? Ho parlato con il presidente Pozzo e gli detto quello che pensavo, ovvero che avevo voglia di rimanere lì perché avevo firmato un contratto di tre anni e ho fatto una scelta di vita. Per me e per la mia famiglia. Alla fine, per come sono andate le cose, ho avuto ragione''.