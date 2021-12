Notizie Udinese – Svelato l’aribitro per il prossimo match

Sabato sera, l'Udinese affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena. La Lega Serie A ha svelato l'arbitro che dirigerà l'incontro. Ecco chi è

L'Udinese vuole dare continuità alla bella vittoria di Coppa Italia contro il Crotone. Mister Cioffi sembra abbia portato un nuovo entusiasmo ed una mentalità vincente. Sabato sera, il team friulano sarà impegnato nell'ostica traferta di Cagliari contro i rossoblù di Walter Mazzari. Il club sardo non vince in campionato dal 17 ottobre. Tuttavia, i bianconeri non possono permettersi passi falsi. Si preannuncia un match teso ed equilibrato. Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dell' Udinese.

Designazione arbitrale

Sarà Fabio Maresca, della sezione di Napoli, ad arbitrare la sfida in programma alla Sardegna Arena sabato 18 dicembre alle 20:45. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Imperiale e Lombardi e dal quarto uomo Meraviglia. Al Var Mazzoleni, mentre all'Avar Raspollini. Il signor Maresca ha diretto l'Udinese ben undici volte per un bilancio di cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. L'ultimo incontro risale allo scorso 21 marzo, quando i friulani sono stati sconfitti 0-1 dai biancocelesti di Simone Inzaghi. I precedenti con il Cagliari, invece, sono otto: una sola vittoria e ben sette ko. Il fischietto campano è un arbitro esperto che in carriera ha diretto più di 150 gare tra Serie A e Serie B. In attesa di questo match, andiamo a vedere i dubbi di mister Gabriele Cioffi e Walter Mazzarri.

Dubbi

Il tecnico bianconero non ha molti dubbi. Molto probabilmente rivedremo l'undici sceso in campo sabato scorso. L'unica novità riguarda Samir al posto di Perez. Mazzarri è pronto a schierarsi a specchio con il ritorno di Godin in difesa e l'attacco composto da Keita e Joao Pedro. Nandez è a rischio per un fastidio alla coscia. Si scalda Grassi.