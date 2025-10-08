Notizie Udinese – Di Natale: “A Udine ho vissuto i 12 anni più belli…”

Antonio Di Natale è senza ombra di dubbio la figura più importante nella storia recente della società bianconera. Proprio in queste ore ha ricordato ancora quei momenti di grande gioia e felicità vissuti con l'Udinese. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Tuttosport.

"Quando ero all'Udinese ero abituato ad avere compagni di squadra di altre nazionalità, ma chi aveva qualità veniva fuori subito. Magari non subito, ma nel tempo si. Mi hanno cercato tanti club per darmi un ruolo nel loro staff tecnico, ma in questo momento resto ad Udine perché voglio restituire ai tifosi tutto l'amore che ho ricevuto".