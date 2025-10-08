Antonio Di Natale è senza ombra di dubbio la figura più importante nella storia recente della società bianconera. Proprio in queste ore ha ricordato ancora quei momenti di grande gioia e felicità vissuti con l'Udinese. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Tuttosport.
Notizie Udinese – Di Natale: “A Udine ho vissuto i 12 anni più belli…”
Antonio Di Natale è tornato (ancora una volta) sulla sua esperienza in bianconero. Tutti i dettagli e le sue dichiarazioni sul suo passato
"Quando ero all’Udinese ero abituato ad avere compagni di squadra di altre nazionalità, ma chi aveva qualità veniva fuori subito. Magari non subito, ma nel tempo si. Mi hanno cercato tanti club per darmi un ruolo nel loro staff tecnico, ma in questo momento resto ad Udine perché voglio restituire ai tifosi tutto l'amore che ho ricevuto". Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato e facciamo il punto sulle trattative in entrata ed in uscita. Allegri punta due bianconeri: tutti i dettagli <<<
