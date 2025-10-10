News Udinese – Cremonese e Lecce: un banco di prova per stare a galla?

Il campionato non sembra così lontano sebbene la sosta nazionali sia iniziata da poco. Da Lunedì lo sguardo sarà verso la Cremonese

Lorenzo Focolari Redattore 10 ottobre - 15:09

Dopo sei turni di campionato, l’Udinese ha bisogno di almeno tre punti, quelli di una vittoria che è sfuggita contro Verona, Sassuolo e soprattutto Cagliari. Pertanto, al rientro dalle nazionali, la squadra di Runjaic deve puntare a ottenere il massimo risultato contro la Cremonese, incontro in cui Maduka Okoye tornerà tra i pali.

Nel frattempo, durante la pausa, Runjaic avrà l'opportunità di lavorare con la squadra per esaminare le condizioni anche dei singoli e recuperare quelli che sono più indietro. Zaniolo sta facendo progressi. Zanoli, fino ad ora non ha mostrato né performance eccezionali né deludenti. È quello che è più in ritardo, ma ha qualità, è un giocatore dotato di buona tecnica e personalità. Occorre però essere ancora pazienti, e sulla fascia destra potrebbe diventare un elemento chiave per la squadra.

Anche a sinistra, sia Zemura che Kamara stanno rendendo meno rispetto a quanto avevano fatto nel campionato scorso e Runjaic giustamente si aspetta di più da entrambi. Infine, c'è Karlstrom. Finora ha avuto poche opportunità di mettersi in mostra e si potrebbe pensare che indossare la fascia da capitano dovrebbe responsabilizzarlo ulteriormente. Deve ridurre gli errori nei passaggi, nelle chiusure e nell'iniziare le azioni, ma Runjaic ripone in lui una grande fiducia, lo conosce bene e sa che tornerà ai suoi livelli; in tal caso, il lungo percorso per l'Udinese potrebbe diventare più facile.