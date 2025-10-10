mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Cremonese e Lecce: un banco di prova per stare a galla?

udinese

News Udinese – Cremonese e Lecce: un banco di prova per stare a galla?

News Udinese – Cremonese e Lecce: un banco di prova per stare a galla? - immagine 1
Il campionato non sembra così lontano sebbene la sosta nazionali sia iniziata da poco. Da Lunedì lo sguardo sarà verso la Cremonese
Lorenzo Focolari Redattore 

Dopo sei turni di campionato, l’Udinese ha bisogno di almeno tre punti, quelli di una vittoria che è sfuggita contro Verona, Sassuolo e soprattutto Cagliari. Pertanto, al rientro dalle nazionali, la squadra di Runjaic deve puntare a ottenere il massimo risultato contro la Cremonese, incontro in cui Maduka Okoye tornerà tra i pali.

Nel frattempo, durante la pausa, Runjaic avrà l'opportunità di lavorare con la squadra per esaminare le condizioni anche dei singoli e recuperare quelli che sono più indietro. Zaniolo sta facendo progressi. Zanoli, fino ad ora non ha mostrato né performance eccezionali né deludenti. È quello che è più in ritardo, ma ha qualità, è un giocatore dotato di buona tecnica e personalità. Occorre però essere ancora pazienti, e sulla fascia destra potrebbe diventare un elemento chiave per la squadra.

Anche a sinistra, sia Zemura che Kamara stanno rendendo meno rispetto a quanto avevano fatto nel campionato scorso e Runjaic giustamente si aspetta di più da entrambi. Infine, c'è Karlstrom. Finora ha avuto poche opportunità di mettersi in mostra e si potrebbe pensare che indossare la fascia da capitano dovrebbe responsabilizzarlo ulteriormente. Deve ridurre gli errori nei passaggi, nelle chiusure e nell'iniziare le azioni, ma Runjaic ripone in lui una grande fiducia, lo conosce bene e sa che tornerà ai suoi livelli; in tal caso, il lungo percorso per l’Udinese potrebbe diventare più facile. Le ultime di mercato:Pafundi ai saluti? Il futuro del Golden Boy è scritto <<<

Leggi anche
Udinese – Tre giocatori oggi in campo con le nazionali! I nomi
News Udinese – Lunedì si torna al Bruseschi! La ripresa degli allenamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA