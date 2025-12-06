Udinese News – La diagnosi è chiara! I tempi di recupero di Atta

Il centrocampista francese rimane out e proprio oggi pomeriggio sono uscite le tempistiche ufficiali di recupero

È davvero una grave perdita quella che ha colpito l’Udinese con l’infortunio di Arthur Atta. Il calciatore francese non sarà disponibile per diverse partite. Un mese di stop con la speranza che basti solo quel tempo. Genoa, Napoli, Fiorentina e Lazio sono le gare di dicembre che il centrocampista non potrà affrontare. Si spera che i tempi di recupero non si allunghino come per Thomas Kristensen, che è tornato nell’ultima parte della partita a Torino martedì, dopo l’infortunio al bicipite femorale subito in allenamento il 4 ottobre scorso.