È davvero una grave perdita quella che ha colpito l’Udinese con l’infortunio di Arthur Atta. Il calciatore francese non sarà disponibile per diverse partite. Un mese di stop con la speranza che basti solo quel tempo. Genoa, Napoli, Fiorentina e Lazio sono le gare di dicembre che il centrocampista non potrà affrontare. Si spera che i tempi di recupero non si allunghino come per Thomas Kristensen, che è tornato nell’ultima parte della partita a Torino martedì, dopo l’infortunio al bicipite femorale subito in allenamento il 4 ottobre scorso.
Udinese News – La diagnosi è chiara! I tempi di recupero di Atta
Runjaic è costretto a riconsiderare il centrocampo. In assenza di Atta, la prima e più ovvia opzione è spostare Jurgen Ekkelenkamp sul lato sinistro del centrocampo. È evidente che Ekkelenkamp non può sostituire il francese in termini tecnici , ma è proprio dal centro sinistro che l’olandese ha mostrato le sue migliori giocate l’anno scorso, specialmente quando partì da esterno sinistro in un inusuale 4-4-2, nella Primavera.
Lo spostamento di Ekkelenkamp, a meno che non si decida di far debuttare l’atteso Lennon Miller, libera un posto a destra in centrocampo, dove Jakub Piotrowski sembra il principale candidato per occupare quel ruolo. Anche in questo caso, il confronto dovrebbe favorire uno dei fedelissimi di Runjaic rispetto a Sandi Lovric, recentemente richiamato a Torino per la coppa. Le ultime di mercato: C’è il nuovo bomber? Lotta ad Allegri e Gasperini<<<
