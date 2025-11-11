Tre reti in quattro incontri e un progresso sia personale che professionale che non passano inosservati agli attenti seguaci del calcio stanno già attirando l’attenzione di importanti squadre su Nicolò Zaniolo. Il sito spagnolo fichajes. es riporta che la dirigenza del Milan sarebbe interessata a contattare il Galatasaray se l’Udinese decidesse di non esercitare la sua opzione di acquisto sull'attaccante.
Mercato Udinese – Diavolo scatenato! C’è un top nella lista di Allegri
Il Milan si guarda attorno in vista di Gennaio e tra i tanti nomi spunta quello di un big in casa bianconera
Il club friulano ha in effetti due diverse clausole: una stabilisce il trasferimento definitivo a 10 milioni, mentre l'altra opzione prevede il pagamento di 5 milioni e garantirebbe ai turchi una quota del 50% su una futura vendita.
Tuttavia, l’Udinese desidera riportare in Italia Zaniolo per un progetto a lungo termine che attualmente sta andando molto bene. È davvero complicato ora pensare che l’Udinese non decida di riscattare il suo numero 10.
