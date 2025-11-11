Mercato Udinese – Diavolo scatenato! C’è un top nella lista di Allegri

Tre reti in quattro incontri e un progresso sia personale che professionale che non passano inosservati agli attenti seguaci del calcio stanno già attirando l’attenzione di importanti squadre su Nicolò Zaniolo. Il sito spagnolo fichajes. es riporta che la dirigenza del Milan sarebbe interessata a contattare il Galatasaray se l’Udinese decidesse di non esercitare la sua opzione di acquisto sull'attaccante.