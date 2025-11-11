In casa partenopea è un momento molto particolare. Manna cerca nuovi profili per garantire un futuro prospero al Napoli e proprio nelle ultime ore lo sguardo del direttore azzurro si è posato in casa Udinese.
Udinese News – Il mercato bussa alla porta de friulani: top in partenza?
La sosta nazionali permette nuovi momenti anche in chiave mercato: i friulani potrebbero perdere un top del centrocampo
Riguardo la mezz’ala di talento, uno dei nomi in considerazione potrebbe essere di origini italiane. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, un membro dello scouting del Napoli ha assistito di persona alla partita tra Roma e Udinese per osservare da vicino il centrocampista dei friulani, Arthur Atta.
Il giovane del 2003, di nazionalità francese, figura tra gli obiettivi del Napoli, con Manna che lo considera un grande talento. La sua valutazione è stimata attorno ai 15 milioni di euro.
