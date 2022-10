Notizie Udinese – Difensore cambia tutto: ecco quanto è importante Becao

Ieri il team bianconero è sceso sul campo da gioco per far dimenticare a tutti la brutta prestazione in Coppa Italia, ma anziché portare a casa un risultato positivo è arrivata la seconda sconfitta in campionato e la prima davanti al proprio pubblico. Adesso ci sarà una settimana intensa, prima di poter tornare sul campo da gioco e di conseguenza poter ribaltare il momento negativo. Nel frattempo, però, l'incontro di ieri pomeriggio ha fatto notare a tutti un'assenza molto importante. Un giocatore che quando scende sul campo da gioco riesce sempre a fare la differenza e tutte se ne rendono conto. Ecco perché Rodrigo Becao è diventato più di una pedina fondamentale nello scacchiere tattico dei friulani.

Il primo step da mettere sott'occhio è indubbiamente la sua utilità in fase difensiva, anche se sappiamo già di parlare di un giocatore che in marcatura ed in fase d'interdizione è tra i migliori del nostro campionato. La vera scoperta, in realtà è il suo apporto anche in fase offensiva, visto che la società soprattutto nell'ultimo periodo fa grande affidamento sulle sue giocate. Non è un caso che in questo inizio di campionato sia già arrivato sia alla rete che all'assist. Nell'ultimo periodo va notato anche il rapporto con il capitano bianconero : Roberto Pereyra. I due sembrano quasi completarsi a vicenda e contro il Torino abbiamo visto che Nehuen Perez non ha le stesse doti in fase di sovrapposizione.