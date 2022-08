Udinese – La difesa è in mano ad un giocatore / Impossibile la cessione

Il team guidato da Andrea Sottil non vede l'ora di iniziare a dire la sua e fare la differenza sul campo da gioco. Stiamo parlando di una squadra che si affida completamente al suo tecnico e vuole scendere sul campo da gioco per ribaltare il parere del mister dopo l'incontro di ieri pomeriggio. La sconfitta è stata sicuramente amara, visto che la società ha giocato alla pari per un tempo e mezzo con gli attuali campioni d'Italia. A fare la differenza ci hanno pensato i campioni e le loro giocate, a cui vanno affiancati parecchi errori individuali da parte dei difensori. Tra i tanti orrori, c'è anche un centrale che ha sorpreso e si è meritato il nome di nuovo comandante della difesa.

Il protagonista di questo articolo è un talento in grado di fare la differenza e che proprio contro i rossoneri trova spesso la via della rete. Stiamo parlando di Rodrigo Becao che da quando è arrivato in bianconero è continuato a migliorare scalando tutte le gerarchie. Ora è a tutti gli effetti un giocatore imprescindibile per la fase difensiva del team del Friuli Venezia Giulia. Stiamo parlando di un centrale in grado di gestire tutti i movimenti del team e che non vede l'ora di fare la differenza come ieri. Altre squadre hanno notato le sue prestazioni ed infatti ci sono diverse sirene che continuano a suonare.