News Udinese – La difesa è il pezzo forte e da Gennaio tornano tutti

I difensori bianconeri continuano a lavorare in vista dei primi incontri del 2023. Ecco il punto sul pezzo forte della squadra di Sottil

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil ha incominciato la sua preparazione sui campi del Bruseschi. In questi primi giorni ci si è allenati a gruppi ridotti visto che mancavano diversi protagonisti importanti, a partire da ben due terzi della difesa titolare. proprio la retroguardia è stato uno dei punti di forza della società gestita dalla famiglia Pozzo, anche perché come ben sappiamo il miglior attacco è la difesa. Adesso bisogna lavorare in maniera incessante e solo in questo modo si potrà arrivare alla compattezza della prima parte di stagione. Andiamo a vedere le condizioni dei tre centrali titolari della squadra friulana.

Il primo dei tre è sicuramente Rodrigo Becao, da quando ha alzato bandiera bianca contro i biancocelesti di Maurizio Sarri tutto il rendimento di squadra è andato a scemare passo dopo passo. Adesso c'è la possibilità di tornare e rimettere sin da subito tutte le cose in chiaro. Sicuramente non sarà facile ricominciare da dove si era lasciato, anche perché l'infortunio lo ha tenuto fuori per diverso tempo. Si spera comunque che possa tornare al meglio per il nuovo anno e per la sfida contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Non solo lui, immergiamoci nel focus che riguarda anche gli altri due difensori.

Nehuen Perez e Jaka Bijol — Digerita la delusione per la mancata convocazione ai prossimi mondiali, Nehuen Perez è pronto per tornare sui campi da gioco e si sta già allenando assieme ai suoi compagni in quel di Udine. Jaka Bijol, invece, è rientrato proprio nelle ultime ore dalle vacanze prolungate (visto che è stato impegnato una settimana in più assieme a Sandi Lovric con la Slovenia). L'idea è quella di continuare a giocare proprio come nell'ultimo periodo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Samardzic al Napoli viene frenato da Deulo: le ultime <<<