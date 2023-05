News Udinese – Difesa senza pace / Sottil cerca disperatamente soluzioni

L'Udinese si prepara all'ultimo incontro di campionato, l'obiettivo è quello di continuare ad onorare la competizione. Le ultime sulla difesa

L'Udinese vuole onorare fino alla fine il suo campionato. Il prossimo incontro sarà davvero importante e bisognerà giocare contro una squadra di ottimo livello come i bianconeri di Max Allegri. La data della sfida al momento non è ancora stata decisa, ma alla Dacia Arena ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per supportare fino alla fine gli uomini di Andrea Sottil che hanno provato in tutti i modi ad ottenere un piazzamento tra le prime otto del nostro campionato. A fare la differenza ci ha pensato la sfortuna e soprattutto gli infortuni. Ad oggi parliamo di una squadra che gioca senza ben cinque titolari fissi e che contro la Vecchia Signora potrebbero addirittura diventare sei. Proprio tra qualche ora arriverà l'ufficialità del giudice sportivo. Sono ben due i calciatori che hanno già chiuso il loro campionato con la maglia bianconera.

Il primo calciatore a dover alzare bandiera bianca è Jaka Bijol. Il centrale punto di riferimento per il coach ex Ascoli ha raggiunto le dieci ammonizioni e di conseguenza scatta la seconda giornata di squalifica per il suo campionato. Un vero e proprio problema per il mister che adesso dovrà inventarsi completamente una nuova difesa. Oltre allo sloveno anche un altro difensore è consapevole che nel prossimo incontro non potrà dire la sua. Ecco di chi stiamo parlando.

Difesa totalmente scoperta — Marvin Zeegelaar è stato espulso nel finale di gara e di conseguenza anche lui non potrà dare il contributo nel corso del prossimo match. Oltra all'olandese non ci saranno nemmeno Festy Ebosele, Kingsley Ehizibue e le condizioni di Rodrigo Becao sono tutte da valutare. Una situazione davvero complessa per il mister che è costretto a trovare una soluzione il prima possibile.