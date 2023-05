Udinese – Difesa totalmente scoperta / Riassunto della giornata bianconera

L'Udinese non vede l'ora che questo campionato giunga al termine. Dopo un avvio straordinario che aveva fatto sperare tutti i tifosi bianconeri, la squadra ha perso colpi su colpi ed è finita per completare l'ennesimo campionato nell'anonimato. Sicuramente sono stati gli infortuni a farla da padrona, ma adesso mancano ancora 90 minuti e la squadra deve fare del suo meglio per onorare questo torneo fino alla fine. I bianconeri ci proveranno in tutti i modi, ma non sarà affatto semplice. Ecco tutti i giocatori che non ci saranno nel corso del prossimo incontro.

La difesa contro la Vecchia Signora di Max Allegri sarà un vero e proprio esperimento. Non ci saranno Jaka Bijol e Marvin Zeegelaar per via di una squalifica ed oltre a loro hanno alzato bandiera bianca Adam Masina e Rodrigo Becao per degli infortuni. Non solo i titolari, ma anche tutte le riserve non potranno dire la loro. Festy Ebosele, Kingsley Ehizibue ed Enzo Ebosse sono tutti infortunati e di conseguenza ora toccherà a Sottil studiare un vero e proprio miracolo. Non dimentichiamo anche che in attacco mancheranno i lungodegenti Isaac Success e Gerard Deulofeu. L'unica nota positiva di giornata è il rientro di Destiny Udogie, ma al momento la situazione in quel di Udine è davvero molto grigia.