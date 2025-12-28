Udinese – I diffidati diventano due! I nomi a rischio per il prossimo turno

I cartellini gialli ricevuti ieri da Zaniolo al 12° minuto per proteste e da Karlstrom al 76° per un intervento su Belahyane sono davvero significativi: entrambi hanno raggiunto la quarta ammonizione, il che comporta una diffida.
Dopo la sfida contro la Lazio è tempo di costruire il bollettino dei friulani: due sono i nomi diffidati per il prossimo turno
Sono i primi giocatori della squadra bianconera a incorrere in questa situazione nel corso della stagione. Runjaic potrà contarli regolarmente per la partita contro il Como, in programma nel pranzo del 3 gennaio. Inoltre, potrà riavere Maduka Okoye, che ha già scontato la sua squalifica.
Il team medico della squadra bianconera dovrà invece verificare le condizioni di Bravo e Goglichidze, che non erano nemmeno in panchina ieri a causa di affaticamenti, e di Bertola, uscito per un problema alla caviglia al 65°. Le ultime di mercato:Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber <<<
