Udinese – I diffidati diventano due! I nomi a rischio per il prossimo turno

Dopo la sfida contro la Lazio è tempo di costruire il bollettino dei friulani: due sono i nomi diffidati per il prossimo turno

I cartellini gialli ricevuti ieri da Zaniolo al 12° minuto per proteste e da Karlstrom al 76° per un intervento su Belahyane sono davvero significativi: entrambi hanno raggiunto la quarta ammonizione, il che comporta una diffida.