La trasferta contro la Cremonese deve essere una tappa di ripresa per l’Udinese di Kosta Runjaic. La vittoria manca da ben tre partite e il rischio di ritrovarsi in situazioni pericolose per la classifica è sempre presente. Ecco i bollettino dei bianconeri
Notizie Udinese – Squalificati, Indisponibili e diffidati: il bollettino
La gara contro la Cremonese è a 4 giorni di distanza e Runjaic inizia la conta dei presenti: il bollettino bianconero
Nella sezione degli squalificati non appare nessun nome. La situazione per gli indisponibili vede invece Kristensen out per via di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il danese rimarrà fuori per parecchie settimane.
Rimane in dubbio Buksa. Sebbene l’attaccante Pisa a giocare con a maschera protettiva questo crea qualche pensiero a mister Runjaic. Nella sezione diffidati non appare nessun nome. Le ultime di mercato: Scelto il direttore di gara del match: tutti i dettagli<<<
