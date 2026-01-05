News Udinese – Squalificati, indisponibili, diffidati: il bollettino

La gara contro il Torino è a due giorni di distanza e Runjaic inizia a fare la conta dei possibili da convocare

Tra gli squalificati non vi è alcun nome. Situazione diversa per quanto riguarda l'infermeria . Il primo è Jordan Zemura . L'esterno sinistro sembra essere in dubbio per una possibile convocazione per via della sua lesione alla coscia destra quindi va valutato. Goglichidze rimarrà out per via di un affaticamento muscolare.

Lo stesso vale per Buksa dal momento che la lesione al soleo del polpaccio sinistro lo vedrebbe disponibile dalla seconda metà di Gennaio. Per quanto riguarda Atta sembrerebbe essere prossimo al rientro. Runjaic ha ancora forti dubbi e pertanto verrà valutato con cautela. I diffidati sono Karlstrom e Zaniolo.