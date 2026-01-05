mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Squalificati, indisponibili, diffidati: il bollettino

udinese

News Udinese – Squalificati, indisponibili, diffidati: il bollettino

News Udinese – Squalificati, indisponibili, diffidati: il bollettino - immagine 1
La gara contro il Torino è a due giorni di distanza e Runjaic inizia a fare la conta dei possibili da convocare
Lorenzo Focolari Redattore 

Serve tornare a vincere e la gara infrasettimanale contro il Torino deve portare tre punti. A tal proposito mister Runjaic inizia ad esaminare la sua rosa per capire chi potrà partire per il Grande Olimpico. Ecco il bollettino dell'Udinese.

Tra gli squalificati non vi è alcun nome. Situazione diversa per quanto riguarda l'infermeria. Il primo è Jordan Zemura. L'esterno sinistro sembra essere in dubbio per una possibile convocazione per via della sua lesione alla coscia destra quindi va valutato. Goglichidze rimarrà out per via di un affaticamento muscolare.

Lo stesso vale per Buksa dal momento che la lesione al soleo del polpaccio sinistro lo vedrebbe disponibile dalla seconda metà di Gennaio. Per quanto riguarda Atta sembrerebbe essere prossimo al rientro. Runjaic ha ancora forti dubbi e pertanto verrà valutato con cautela. I diffidati sono Karlstrom e Zaniolo. Le ultime di mercato: Due giocatori ai saluti? Le offerte di mercato <<<

Leggi anche
Udinese – Miller merita più spazio? Le rotazioni di Runjaic
Notizie Udinese – Nuovo acquisto in Italia e cessione alle porte

© RIPRODUZIONE RISERVATA