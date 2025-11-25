L'obiettivo numero uno è scrollarsi di dosso la terribile sconfitta casalinga rimediata in casa contro il Bologna per 0 a 3. In secondo luogo l'Udinese deve ritrovare l'organizzazione necessaria per non cadere nel burrone di pareggi e sconfitte. I risultati utili servono ma non devono essere figli di incertezza. Proprio per questo Runjaic analizzerà chi potrà essere convocato per la prossima sfida contro il Parma.
Udinese – Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino attuale
La gara contro il Parma si avvicina sempre di più e Runjaic inizia la conta dei presenti da poter convocare al Tardini
Tra gli squalificati non ci sono nomi. Per quanto riguarda gli indisponibili possiamo dire che Miller e Kristensen verranno analizzati giorno dopo giorno per capire le loro condizioni per un'eventuale convocazione.
Anche la sezione dei diffidati non presenta alcun nome in particolare.
