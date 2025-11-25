mondoudinese udinese news udinese Udinese – Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino attuale

Udinese – Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino attuale

La gara contro il Parma si avvicina sempre di più e Runjaic inizia la conta dei presenti da poter convocare al Tardini
L'obiettivo numero uno è scrollarsi di dosso la terribile sconfitta casalinga rimediata in casa contro il Bologna per 0 a 3. In secondo luogo l'Udinese deve ritrovare l'organizzazione necessaria per non cadere nel burrone di pareggi e sconfitte. I risultati utili servono ma non devono essere figli di incertezza. Proprio per questo Runjaic analizzerà chi potrà essere convocato per la prossima sfida contro il Parma.

Tra gli squalificati non ci sono nomi. Per quanto riguarda gli indisponibili possiamo dire che Miller e Kristensen verranno analizzati giorno dopo giorno per capire le loro condizioni per un'eventuale convocazione.

Anche la sezione dei diffidati non presenta alcun nome in particolare.

