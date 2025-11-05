La sfida contro la Roma di Gasperini è una vera e propria prova di tenacia. Lo spessore della squadra verrà messo davanti all’intensità dei giallorossi che vogliono riprendersi i tre punti (vista l’ultima sconfitta contro il Milan). Runjaic inizia la sua conta dei presenti dell’Udinese.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Squalificati, indisponibili e diffidati: il bollettino bianconero
udinese
Udinese – Squalificati, indisponibili e diffidati: il bollettino bianconero
Il tecnico tedesco inizia a preparare la sfida contro i giallorossi in programma per il prossimo turno di campionato
Tra gli squalificati non appare nessuno nome. Per quanto riguarda gli indisponibili, Kristensen non ci sarà sicuramente per via del recupero dall’infortunio. Davis sembra essere in dubbio, sicuramente Runjaic vorrà valutarlo giorno per giorno in modo da essere sicuro e non rischiare la condizione dell’attaccante.
Tra i diffidati non appare nessun calciatore dell’Udinese. La partita di avvicina sempre di più e i friulani dovranno dimostrare di voler dare continuità ai risultati. Le ultime di mercato : Chivu e Allegri stregati: pronta l’offerta per Solet<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA