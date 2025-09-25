Dal Bruseschi l’ordine è chiaro: tornare a vincere un campionato. I tifosi dell’Udinese non vogliono perdere le aspettative e se non sarà possibile vincere l’importante sarà ottenere un risultato utile. Runjaic inizia a muovere le prime preparazioni per affrontare il Sassuolo Domenica al Mapei Stadium.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino
udinese
News Udinese – Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino
Mancano tre giorni al match contro il Sassuolo e Runjaic vuole stilare lista dei presenti e degli assenti: il bollettino bianconero
Nella sezione degli squalificati rimane come sempre Okoye che sta scontando le ultime settimane di squalifica. Per quanto riguarda gli indisponibili, dopo aver recuperato Bayo a pieno regime contro il Palermo, l’infermeria friulana sembra essere vuota. In dubbio rimangono Lovric e Padelli che dovrebbero unirsi alla squadra comunque
Tra i diffidati non vi è alcun giocatore. Runjaic vanta di tutte le carte a disposizione per giocare una partita studiata e piena di opzioni valide da schierare. Le ultime di mercato: Allegri punta il bianconero: pronti 20 milioni<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA