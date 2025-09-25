News Udinese – Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino

Mancano tre giorni al match contro il Sassuolo e Runjaic vuole stilare lista dei presenti e degli assenti: il bollettino bianconero

Dal Bruseschi l’ordine è chiaro: tornare a vincere un campionato. I tifosi dell’Udinese non vogliono perdere le aspettative e se non sarà possibile vincere l’importante sarà ottenere un risultato utile. Runjaic inizia a muovere le prime preparazioni per affrontare il Sassuolo Domenica al Mapei Stadium.