mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino

udinese

News Udinese – Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino

News Udinese – Indisponibili, squalificati e diffidati: il bollettino - immagine 1
Mancano tre giorni al match contro il Sassuolo e Runjaic vuole stilare lista dei presenti e degli assenti: il bollettino bianconero
Lorenzo Focolari Redattore 

Dal Bruseschi l’ordine è chiaro: tornare a vincere un campionato. I tifosi dell’Udinese non vogliono perdere le aspettative e se non sarà possibile vincere l’importante sarà ottenere un risultato utile. Runjaic inizia a muovere le prime preparazioni per affrontare il Sassuolo Domenica al Mapei Stadium.

Nella sezione degli squalificati rimane come sempre Okoye che sta scontando le ultime settimane di squalifica. Per quanto riguarda gli indisponibili, dopo aver recuperato Bayo a pieno regime contro il Palermo, l’infermeria friulana sembra essere vuota. In dubbio rimangono Lovric e Padelli che dovrebbero unirsi alla squadra comunque

Tra i diffidati non vi è alcun giocatore. Runjaic vanta di tutte le carte a disposizione per giocare una partita studiata e piena di opzioni valide da schierare. Le ultime di mercato: Allegri punta il bianconero: pronti 20 milioni<<<

Leggi anche
Udinese – Il tempo avanza! Il Sassuolo attende i friulani: il punto
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA