Udinese | Dilemma bianconero: meglio con le grandi che con le piccole

Stamane Il Messaggero Veneto, nella propria edizione cartacea, ha stilato una tabella dove ha preso in esame gli ultimi otto campionati dei bianconeri per vedere quanti punti, sui 18 disponibili, l’Udinese ha messo assieme con le squadre che a fine stagione sono retrocesse. Questo per provare a conoscere la tendenza degli uomini di Sottil impegnati nei prossimi incontri, a partire dalla Cremonese.

Il miglior rendimento contro le squadre dei bassifondi della classifica lo ha avuto Gigi Delneri che fece bottino pieno sia con Pescara e Palermo, mentre strappò un pari con l’Empoli (i tre punti dell’andata in realtà l’Udinese li fece con Iachini). Nelle due stagioni di gestione Gotti , invece, i friulani hanno messo a referto rispettivamente otto e undici punti . La tendenza è migliorata lo scorso anno con l’avvento sulla panchina bianconera di Cioffi che ha messo assieme 14 punti su 18: bottino pieno per il tecnico toscano con il Cagliari e con il Venezia. Con la terza retrocessa, il Genoa, sono arrivati due 0-0 quasi in fotocopia.

Obiettivo: invertire la rotta

C’è stato, però, di peggio. Per esempio Stramaccioni, che aveva avuto una partenza lampo come Sottil, lasciò tantissimi punti per strada nel girone di ritorno perdendo sui campi delle ultime della classe. Ora toccherà al tecnico piemontese invertire la rotta e continuare sulla strada intrapresa già contro il Monza in campionato. La sfida alla Cremonese non sarà facile, ma i friulani hanno tutto per mettere insieme una bella prestazione. Serve una prova di forza, soprattutto per mettere alle spalle le due sconfitte subite settimana scorsa. Cambiando completamente discorso, però, non puoi perdere tutte le ultime sul mercato bianconero. In arrivo un nuovo campione direttamente dal Brasile. Ecco quello che bisogna sapere su Matheus Martins <<<