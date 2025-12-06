Udinese – Rui Modesto nel dimenticatoio? L’analisi attuale

Con l'arrivo di Zanoli all'Udinese qualcuno ci avrebbe rimesso. Quel giocatore è Rui Modesto che non ha più trovato il campo e la titolarità. Ehizibue offre maggiori garanzie sulla destra mentre sulla fascia opposta Kamara e Zemura presiedono in pianta stabile. In sostanza per l'esterno angolano questa stagione è parecchio difficile fino ad ora.