Con l'arrivo di Zanoli all'Udinese qualcuno ci avrebbe rimesso. Quel giocatore è Rui Modesto che non ha più trovato il campo e la titolarità. Ehizibue offre maggiori garanzie sulla destra mentre sulla fascia opposta Kamara e Zemura presiedono in pianta stabile. In sostanza per l'esterno angolano questa stagione è parecchio difficile fino ad ora.
Udinese – Rui Modesto nel dimenticatoio? L’analisi attuale
L'esterno angolano non si vede in campo da un bel numero di giornate: essere titolare è agli antipodi della sua situazione attuale
I numeri parlano chiaro: 2 presenze in campionato per un totale di 46 minuti di gioco. L'ultima gara disputata da Rui Modesto è stata quella contro il Milan del 20 Settembre in cui ha giocato ben 32 minuti. Da lì in poi sono susseguite ben 9 panchine consecutive (contro la Cremonese c'è stata la non convocazione).
Runjaic ormai ha già deciso l'impiego del ragazzo angolano che potrebbe anche essere ceduto a Gennaio. Le ultime notizie del mercato friulano:C’è il nuovo bomber? Lotta ad Allegri e Gasperini <<<
