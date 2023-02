Udinese-Sassuolo / Dionisi sorride: dopo Lopez, recupera anche Pinamonti

Alessio Dionisi può sorridere: contro i bianconeri potrebbe avere l'organico quasi al completo . Per quanto riguarda Mimmo Berardi , la botta ricevuta da Maehle è stata soltanto un grosso shock. Il capitano neroverde, quindi, è a completa disposizione per la sfida di domenica. Ma c'è anche un altro ritorno importante. Maxime Lopez è recuperato e arruolabile. Il centrocampista francese aveva rimediato durante la preparazione invernale una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro e contro i bianconeri farà il suo ritorno in campo, anche se al momento è in vantaggio Obiang per una maglia da titolare.

Torna anche Pinamonti?

Altra storia quella legata al capitolo Andrea Pinamonti. L'attaccante ex Empoli viene da una distrazione al flessore della coscia destra che gli ha fatto saltare le ultime 4 partite dei neroverdi. Le sue condizioni migliorano e Pinamonti farà di tutto per esserci alla Dacia Arena, anche se l'obiettivo è inserirlo nella lista dei convocati per Udine. Alessio Dionisi è soddisfatto del lavoro di Defrel, motivo per cui Pinamonti lavorerà in settimana per conquistarsi un posto in panchina domenica contro i bianconeri. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. In queste ultime ore arrivano buone notizie. Il capitano è pronto per tornare <<<