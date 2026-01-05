Udinese News – Maresca scelto come direttore di gara a Torino

L’arbitro Maresca sarà l’incaricato per dirigere il match fra Torino e Udinese: ecco la sestina designata quest’oggi

A dirigere il match di Torino contro Udinese , ultima sfida del girone d'andata per i bianconeri, fissato per mercoledì 7 gennaio alle 20:45, è stato scelto l'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli . Assisteranno Miniutti e Giuggioli ; il quarto ufficiale sarà Manganiello .

L’Udinese ha avuto Maresca come arbitro in 18 occasioni, con un resoconto di 8 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. L'ultima direzione è avvenuta l'8 dicembre scorso in Udinese-Genoa, terminata 1-2. Inoltre, Maresca ha arbitrato anche la partita Torino-Udinese, finita 1-0, il 23 giugno 2020.