Calciomercato Udinese – Atta saluta tutti? Offerta dalla Premier League

Primi giorni di mercato, ma già molto importanti per la società che milita nella massima serie del calcio italiano. I bianconeri guidati da mister Kosta Runjaic stanno cercando di inserire i calciatori migliori all'interno della sua rosa.
Arthur Atta potrebbe salutare tutti nel corso delle prossime ore? Le ultime e la decisione dell'Udinese sull'offerta dalla Premier League
Allo stesso tempo bisogna liberare diversi profili che stanno cercando di salutare a titolo definitivo il club. Calciatori che non hanno avuto moltissimo spazio e di conseguenza vogliono provare una nuova avventura. Non solo comprimari, ma anche titolari verso il possibile addio: ecco tutti i dettagli <<<
