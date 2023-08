Udinese – Il direttore di gara per il match contro la Vecchia Signora

Scelto il primo direttore di gara per il match di campionato tra i bianconeri e la Vecchia Signora. Andiamo a vedere nel dettaglio le ultime

Redazione

In queste ore l'Udinese si prepara per l'inizio del suo torneo. La squadra di Andrea Sottil ha voglia di superarsi e continuare a macinare punti proprio come fatto un anno fa quando iniziò il campionato. Non sarà facile ripetersi, ma la squadra è sicuramente più lunga ed anche rafforzata rispetto a quella di una stagione fa. Non possiamo fare altro che andare a vedere chi sarà il direttore di gara nel corso del primo incontro di campionato. Ricordiamo che l'impegno sarà già uno dei più tosti visto che dall'altra parte del campo ci sarà la Vecchia Signora guidata da mister Max Allegri. Intanto non perdiamo altro tempo e vediamo la quaterna arbitrale.

Il direttore di gara prescelto per questo avvio di campionato arriva dalla sezione di Rimini e stiamo parlando di Antonio Rapuano. Insieme a lui ci saranno gli assistenti Vivenzi e Vecchi, il quarto uomo sarà Giua. Al Var ci andrà Mazzoleni come direttore e come primo assistente Di Martino. Una terna arbitrale esperta per un match che non deve assolutamente regalare spiacevoli sorprese. Andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre.

Tutti i precedenti — L'ultima volta che l'arbitro Rapuano ha diretto una gara della società del Friuli Venezia Giulia è stato qualche mese fa quando i bianconeri sono scesi in campo per la vittoria contro il Torino per due reti a zero. Entrambe ricordiamo che sono arrivate proprio nel finale di gara, sicuramente un bel ricordo per i fans dell'Udinese. La Vecchia Signora ha anche lei un ultimo dolce ricordo di Rapuano visto che ha diretto la gara contro il Sassuolo vinta per due reti ad uno lo scorso aprile.