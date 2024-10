Udinese – L’ex direttore Marino: “Europa? Vi dico cosa manca…”

Pierpaolo Marino fa il punto e continua a dire la sua in vista dei prossimi incontri di campionato. L'ex direttore dell'area tecnica ha paragonato la sua partenza nella stagione con Sottil in panchina e Deulofeu capitano a questo inizio. Ecco il suo paragone ed il suo pensiero anche sul sogno Europa .

"Il terzo posto dell'Udinese è un risultato lusinghiero che passa attraverso belle prestazioni come quella con la Lazio, a mio avviso la migliore, ma anche per risultati un po' fortunosi come con Bologna e Como. La classifica è però quella che conta e questa è la terza miglior partenza di sempre. Rispetto alla squadra di Sottil, che vinse 3-1 con l'Inter e 4-0 con la Roma, questa è un'Udinese più equilibrata e solida. Se dobbiamo parlare di Europa mancano un paio di giocatori, soprattutto sulle corsie esterne, dove ho ancora negli occhi Molina e Udogie". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul prossimo incontro. La scelta di Fonseca sul sostituto di Theo <<<