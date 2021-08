News Udinese – Il direttore spegne le voci: “Siamo tra le società…”

Il Direttore Generale Collavino ha dovuto calmare gli animi. Andiamo ad analizzare assieme le parole che rasserenano i tifosi

Il direttore generale, è tornato a parlare dell'Udinese nelle ultime ore. Dopo aver promesso una campagna acquisti spumeggiante con ancora almeno quattro arrivi. In questa situazione invece è ai microfoni per parlare delle proteste dei tifosi. I fedelissimi bianconeri, sono spazientiti per il rincaro biglietti che stanno avendo alcuni match. Come quello contro la Juventus, dove la semplice curva costa sessanta euro. Ai tifosi questa decisione non è scesa, facendo accendere una forte discussione, è dovuto scendere in campo il Direttore Generale Collavino per poter calmare gli animi. Andiamo ad analizzare assieme le parole che rasserenano i tifosi.