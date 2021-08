Mercato Udinese – L’interesse è forte: “La società pagherà la clausola”

Ieri sera è stato confermato l'interesse per un esterno che ben conosce il campionato e la competizione. Vediamo di chi si sta parlando

Dopo la vittoria di ieri, in amichevole. C'è parecchia fiducia attorno agli uomini guidati da Mister Luca Gotti. Se non fosse che al momento è chiara a tutti la mancanza di giocatori in determinati reparti. Questo problema potrebbe emergere, non appena qualche risultato incominci a non andare per il verso giusto. La dirigenza, in queste ore è a dir poco operativa sul mercato. Sta sondando diversi affari e diverse situazioni, pur di poter regalare al mister la rosa al completo. Ieri sera è stato confermato da un guru del calciomercato italiano, l'interesse per un esterno che ben conosce il campionato e la competizione. Andiamo a vedere di chi si sta parlando.

Profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è l'esterno italiano Fabio Borini. L'ex rossonero sta per rinnovare con la società turca in cui adesso è titolare fisso ed inamovibile e dove nell'ultima stagione è stato autore di ben nove gol e due assist in sole venti presenze. Praticamente sta ritrovando una seconda giovinezza, motivo per cui il Karagumurk sta cercando in tutti i modi di poterlo blindare e non farlo partire. Troppo importante la sua presenza per i meccanismi oliati della squadra. L'Udinese però non vuole stare a sentire spiegazioni e viste le prestazioni, vorrebbe riportare a tutti i costi l'esterno in Serie A. Scopri assieme a noi come procede la trattativa tra le due compagini.

La trattativa

La situazione è abbastanza definita. Il Karagumurk non ha nessuna intenzione di vendere, ma su di lui pende la possibilità di perdere il giocatore attraverso la clausola rescissoria. Il D.S. Marino, sta studiando il da farsi e preparando l'attacco decisivo che dovrebbe far crollare le certezze turche. Attenzione anche al Torino, dato che pure la società granata è interessata all'acquisto.