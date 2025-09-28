Sassuolo-Udinese | Runjaic nel post: “Dobbiamo continuare a crescere..”

Il tecnico bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita: a sua detta c'è ancora molto su cui lavorare

Mister Kosta Runjaic ha condiviso le sue riflessioni in conferenza stampa riguardo alla sconfitta subita dall'Udinese contro il Sassuolo con un punteggio di 3-1. Ecco cosa ha detto.

Collavino ha già espresso le sue opinioni, ma quale è il suo pensiero sui calci di rigore?

"Quando si perde, non dovremmo trovare scuse, poiché abbiamo sbagliato occasioni semplici. All'inizio abbiamo avuto diverse opportunità con Zaniolo e Kristensen. Conosciamo le regole del VAR, anche se spesso ci risultano poco chiare. Credo che siamo stati sfortunati, in particolare nel secondo episodio dove c’è stato un chiaro contatto su Solet. Non sono un autorità in materia, ma non posso modificare alcunché. Abbiamo il VAR, il che è significativo, ma il mio focus deve rimanere sulle cose che posso controllare in partita. Non si può mai dire come sarebbe andata se avessimo concluso il primo tempo sul 2-1, se avessimo segnato".

Quali modifiche ha apportato alla squadra nella ripresa con il nuovo schema?

"Ho notato un Udinese diverso nel secondo tempo. Abbiamo concesso gol in modo semplice. Il primo gol è scaturito da un lungo passaggio su cui abbiamo difeso in modo inadeguato, e ciò ha reso difficile recuperare. Durante la seconda frazione abbiamo concesso molte opportunità. Dobbiamo accettare questa sconfitta, sono confuso e arrabbiato anche con me stesso; è il momento di ripartire, ma fino ad ora abbiamo mostrato di saper giocare bene contro varie squadre".

Nelle ultime due partite avete subito 6 reti, serve maggiore attenzione in difesa, perché l'Udinese sa giocare bene. . .

"Sì, la difesa è fondamentale nel calcio. Abbiamo questa filosofia e cerchiamo sempre di trasmetterla ai giocatori. Lavoriamo per far comprendere all’intera squadra l’importanza della fase difensiva. Giocare bene è rilevante, ma non sempre porta ai punti. Oggi abbiamo reso le cose fin troppo facili per il Sassuolo, che ha giocato bene e merita i complimenti. Abbiamo molti giovani in campo e dobbiamo continuare a crescere".