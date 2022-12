Udinese | Domani amichevole in occasione dei 100 anni della Coppa Italia

Giornata storica, domani, 8 dicembre, in quel di Vado Ligure, dove si terrà una partita di calcio dal sapore vintage. Al Chiottina di Vado andrà infatti in scena un'amichevole tra Vado e Udinese , in occasione dei 100 anni dalla prima finale di Coppa Italia, vinta nel 1922 dalla squadra ligure proprio contro quella friulana. Il match è stato organizzato dal Comune di Vado Ligure in collaborazione con Lnd Liguria, e si svolgerà come detto alle 11 allo stadio Chittolina di Vado.

Le parole di Ivaldi

Del match ha parlato Giulio Ivaldi, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti e numero uno del Comitato ligure Figc-Lnd - "Abbiamo colto con grande piacere l'invito del Comune di Vado Ligure affinché si potesse celebrare questo storico evento. È un orgoglio per noi avere il nome del Vado nell'albo d'oro della Coppa Italia, come primo storico vincitore. Ringraziamo l'Udinese che ha voluto, nonostante le difficoltà operative e di calendario, trovare gli spazi per poter essere presente e festeggiare questo speciale compleanno".