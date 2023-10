Udinese – Domani la Coppa Italia e sabato il Milan: le ultime dal Bruseschi

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra diretta dal nuovo tecnico Gabriele Cioffi in questi sette giorni si giocherà davvero tanto. La Coppa Italia è il primo obiettivo della società , la sfida contro il Cagliari è da vincere assolutamente visto che i quarti di finale mancano da più di dieci anni.

Domani non sarà tempo di turnover, anche perché Cioffi non ha ancora fatto capire quale effettivamente sarà la formazione titolare nel corso di questa sua seconda parentesi. Vedremo le novità che arriveranno dal Bruseschi e soprattutto come si scenderà in campo domani sera.