Rassegna Stampa | Domani (sulla carta) si gioca / Tutti i dettagli

Il team bianconero si trova in una situazione a dir poco proibitiva. Tra infortuni, positivi e mercato, la rosa è decimata e diventa a dir poco difficile scendere in campo domani. L'Atalanta si presenterà con regolarità alla Dacia Arena, ma con il nuovo comunicato emanato dalla Lega Calcio, il 3-0 potrebbe non essere più tolto.