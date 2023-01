Udinese-Sampdoria / Domenica sarà la gara di Nuytinck: le sue condizioni

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nei primi tre match non sono arrivate delle brutte prestazioni, anzi, la squadra ha giocato un ottimo calcio e probabilmente raccolto molto meno del dovuto. Un solo punto dopo le prestazioni con Empoli, la Vecchia Signora e Bologna fanno si che la prossima gara con la Sampdoria sia già un crocevia fondamentale per la squadra friulana. Intanto un ex, ha parlato della sua presenza nella gara di domenica alle 12,30.