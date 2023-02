Udinese – Quello di domenica è un match da vincere: la rassegna stampa

L'Udinese continua a lavorare sui campi d'allenamento in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra ha grande voglia di continuare a mettere in difficoltà gli avversari e soprattutto poter scalare la classifica con uno sguardo alle posizioni europee che fanno sognare tutta la tifoseria ed anche gli addetti ai lavori.

Domenica sul calendario è in programma una partita molto complessa contro una grande squadra come il Torino di Ivan Juric. Il team granata ha i giocatori per dare vita ad un incontro pieno di colpi di scena e che può essere vivace dal primo all'ultimo istante. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<