Notizie Udinese – Vanoli sui friulani: “domenica sarà una prova…”

Dopo l’ultima sconfitta, questa volta in Conference League, l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky affermando: “Credo che questa squadra possa reagire, la prova si avrà domenica contro l’Udinese, e poi ci sarà il mercato per capire chi è disposto a combattere, chi crede nel progetto. La responsabilità è mia, sia la prestazione che il risultato sono pesanti, devo trovare nuove strategie, domenica ci aspetta una gara cruciale per la nostra salvezza."