Notizie Udinese – Vanoli sui friulani: “domenica sarà una prova…”

L'allenatore dei viola pensa già a domenica: l'Udinese affronterà la Fiorentina al Franchi e Runjaic si prepara al meglio
Dopo l’ultima sconfitta, questa volta in Conference League, l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky affermando: “Credo che questa squadra possa reagire, la prova si avrà domenica contro l’Udinese, e poi ci sarà il mercato per capire chi è disposto a combattere, chi crede nel progetto. La responsabilità è mia, sia la prestazione che il risultato sono pesanti, devo trovare nuove strategie, domenica ci aspetta una gara cruciale per la nostra salvezza."

Devo cercare di apportare cambiamenti, per offrire ai giocatori qualcosa di diverso. Ciò che è stato fatto finora non è sufficiente. In questo periodo i giocatori stanno affrontando delle difficoltà, io devo fornire loro altre opzioni. Anche io devo comprendere cosa non funziona".

!Quanto ci inquieta la partita contro l’Udinese? Dobbiamo liberarci della paura, è un’altra finale, bisogna dare il massimo per conquistare un risultato positivo a ogni costo. Le parole non servono, ora contano solo le azioni". Le ultime di mercato: I Pozzo hanno deciso? Un ex titolare saluta tutti <<<

