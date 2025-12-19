Dopo l’ultima sconfitta, questa volta in Conference League, l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky affermando: “Credo che questa squadra possa reagire, la prova si avrà domenica contro l’Udinese, e poi ci sarà il mercato per capire chi è disposto a combattere, chi crede nel progetto. La responsabilità è mia, sia la prestazione che il risultato sono pesanti, devo trovare nuove strategie, domenica ci aspetta una gara cruciale per la nostra salvezza."
Notizie Udinese – Vanoli sui friulani: "domenica sarà una prova…"
L'allenatore dei viola pensa già a domenica: l'Udinese affronterà la Fiorentina al Franchi e Runjaic si prepara al meglio
Devo cercare di apportare cambiamenti, per offrire ai giocatori qualcosa di diverso. Ciò che è stato fatto finora non è sufficiente. In questo periodo i giocatori stanno affrontando delle difficoltà, io devo fornire loro altre opzioni. Anche io devo comprendere cosa non funziona".
!Quanto ci inquieta la partita contro l’Udinese? Dobbiamo liberarci della paura, è un’altra finale, bisogna dare il massimo per conquistare un risultato positivo a ogni costo. Le parole non servono, ora contano solo le azioni". Le ultime di mercato: I Pozzo hanno deciso? Un ex titolare saluta tutti <<<
