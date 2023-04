Udinese – Domenica ci saranno Beto e Arslan? / Il punto dal Bruseschi

Questa domenica ci saranno i due calciatori tra i più importanti per la squadra bianconera: Beto e Tolgay Arslan? Ecco la risposta definitiva

L'Udinese si è presentata allo stadio Olimpico senza due pedine fondamentali come Tolgay Arslan e il portoghese Beto. Una situazione davvero difficile per un club che ha sempre voluto dire la sua e che senza questi due calciatori ha visto iniziare un match molto più difficile. Recuperarli in vista dei prossimi impegni di campionato è a dir poco fondamentale e potrebbe fare tutta la differenza del mondo in questo finale di stagione. Andiamo a vedere se il turco e il portoghese saranno pronti per il prossimo incontro di campionato. In caso contrario toccherà a mister Sottil fare tutte le valutazioni del caso.

Proprio oggi riprenderanno gli allenamenti al centro sportivo Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Questione di ore prima di scoprire nel migliore dei modi gli aggiornamenti sulle condizioni dei due calciatori citati in precedenza. Anche se oggi non dovessero essere disponibili, continua ad esserci fiducia anche perché entrambi hanno riscontrato una semplice influenza che si può combattere. Questione di giorni prima che Beto e Arslan tornino al meglio della loro forma e possano iniziare a fare la differenza sul campo della Dacia Arena. La sfida con la Cremonese si avvicina e non sono più ammessi dei passi falsi.

Rientro subito da titolare — Per Arslan sarà difficile strappare una maglia dal primo minuto, discorso diverso per Beto. L'Udinese non può assolutamente fare a meno del calciatore ex Portimonense e non vede l'ora che incominci il prossimo incontro di campionato per poter tornare a metterlo al centro dell'attacco. I suoi gol servono come il pane, soprattutto in un momento difficile come questo. Dieci al momento le firme della prima punta che potrebbe superare il suo record personale di undici proprio nel corso di questi ultimi otto match. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica sul mercato estivo. Pierpaolo Marino fa il punto sul futuro <<<