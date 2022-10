News Udinese – Parla Domizzi: “Una battuta d’arresto ci può stare”

Il team bianconero deve voltare pagina e ripartire il prima possibile. Anche un ex storico come Maurizio Domizzi fa il punto della situazione

La squadra bianconera deve essere brava nel corso di questa settimana. Fare un reset è pressoché fondamentale visto il modo in cui era iniziato il campionato e come la società stava gestendo benissimo questo avvio di stagione. L'ultima settimana ha (senza ombra di dubbio) gettato delle paure nei giocatori e di conseguenza non si potrà sbagliare l'impegno di questo fine settimana. Per l'Udinese ci sarà la trasferta di Cremona, contro una squadra di assoluto livello anche se non ha ancora mai raggiunto i risultati sperati. Nel frattempo ha detto la sua anche uno dei giocatori più importanti dell'Udinese nel periodo Francesco Guidolin. Ecco le parole e il punto della situazione fatto da Domizzi.

"Bisogna mantenere un po' di lucidità e pensare e capire che una battuta d'arresto può benissimo capitare". Il difensore centrale o laterale all'occorrenza esordisce subito con questa affermazione. L'idea è sicuramente quella di far capire a tutti che due sconfitte in una stagione non sono nulla, anche se ravvicinate. L'importante, però, resta capire gli errori migliorarli e soprattutto rimettersi in carreggiata il prima possibile. I friulani hanno dalla loro un ottimo calendario e di conseguenza si può ripartire subito e lo si può fare in grande stile. Ecco le parole dell'ex difensore sul calendario bianconero.

I prossimi impegni — Le prossime partite saranno contro Lecce, Cremonese e Spezia. La squadra secondo te sentirà la pressione? Questa è la domanda recapitata al difensore ed ecco la sua risposta: "Non credo sentano pressioni, sono sicuro che raccoglieranno punti nelle prossime tre partite". Maurizio Domizzi nutre grandissima fiducia in questo gruppo, viste anche le prestazioni fornite da inizio anno.