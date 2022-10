Udinese – Parla Domizzi: “I bianconeri sono cresciuti tantissimo…”

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Nel frattempo Domizzi ha detto la sua sul match di domenica pomeriggio

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Si parla di una società che non vede l'ora di riconfermarsi e soprattutto continuare a stupire come fatto in questo avvio di stagione. L'avversario di domenica sarà tra i più difficili di questa prima parte di stagione. All'Udinese toccherà una trasferta dall'altra parte dell'Italia, più precisamente a Roma. All'Olimpico ci sarà una vera e propria corazzata, i biancocelesti di Maurizio Sarri. Quella di domenica si prospetta come una delle partite più interessanti di giornata. A qualche giorno dal match ha detto la sua un doppio ex: Maurizio Domizzi. Ecco le dichiarazioni del jolly di difesa all'emittente televisiva Cittaceleste.

Secondo l'ex difensore che ha vestito la maglia friulana dal 2008 al 2016 quella di domenica sarà una partita molto interessante, tra due squadre che stanno sorprendendo in questo avvio di campionato. Inoltre Domizzi chiarisce che l'aspetto mentale potrebbe fare una grande differenza. Si stanno giocando tante partite in questa stagione e quella di domenica sarà una grande sfida tra squadre in un filotto positivo. Per ovvi motivi è molto probabile che una delle due società debba accontentarsi e non poter continuare a collezionare risultati di grande prestigio. Il centrale nato a Roma ha fatto il punto anche sui bianconeri e su questo grande avvio di stagione.

Sull'Udinese di Sottil

"L’Udinese negli ultimi anni ha ritrovato valori tecnici importanti, da giocatori già pronti fino a tutti quelli che sono cresciuti". Inoltre non sono mancati gli elogi al tecnico Andrea Sottil. Secondo l'ex biancoceleste con lui in campo i friulani giocano con grande entusiasmo e soprattutto voglia di interpretare il calcio in maniera propositiva. Cambiando rapidamente discorso non perdere tutte le ultime sul mercato della società bianconera. Si inizia a pensare al mercato di Gennaio. Ecco cinque nomi per puntare in alto <<<