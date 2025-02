Udinese – l’ex Domizzi ai microfoni: “Runjaic? Può costruire il futuro…”

Mentre la partita contro il Napoli si avvicina sempre di più , "un doppio ex" della sfida Maurizio Domizzi, ha rilasciato alcune parole sui bianconeri. Difensore originario di Roma , Domizzi ha indossato la maglia del Napoli dal 2006 al 2008. Si è trasferito poi a Udine , dove è rimasto fino al 2016. Secondo Domizzi : "Runjaic può già costruire per il futuro e presto avrà una difesa super, ancora più forte grazie alla permanenza di Bijol e ai progressi di Solet e Kristensen".

L'ex bianconero si è espresso anche sulla situazione di Bijol : "È la conferma che evidentemente Bijol ha raggiunto un livello tecnico e fisico importante per essere considerato dai grandi club, anche se per me è ancora da valutare dal punto di vista caratteriale e della personalità perché credo che lo sloveno possa ancora fare un ulteriore salto di qualità. Il fatto che sia rimasto dà spessore a una difesa che sta crescendo".

Sulla questione classifica e sugli obiettivi:"La classifica dei bianconeri è veritiera. Chi sta sopra ha qualcosa in più e sarà difficile andarle a prendere. Adesso bisogna mantenere questa posizione e vincere qualche scontro diretto con Empoli, Verona e Parma in arrivo a Udine". Le ultime di mercato: Beffa per Runjaic: l’affare salta per due secondi <<<