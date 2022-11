Notizie Udinese | Domizzi: “Sottil ha portato una mentalità differente”

I friulani si godono gli ultimi giorni vacanza prima di tornare ad allenarsi il 25 novembre al Bruseschi, come annunciato dalla società in queste ore. Dell'avvio di stagione ha parlato un giocatore che il bianconero ce l'ha tatuato sulla pelle. Parliamo di Maurizio Domizzi , 171 presenze in Serie A con le zebrette in 8 stagioni. Il difensore ha fatto il punto della situazione in casa friulana dopo i 24 punti in 15 giornate che hanno portato la squadra di Sottil all'ottavo posto in classifica.

Le parole dell'ex senatore

Il centrale ha raccontato il grande entusiasmo per la partenza che ha consentito ai friulani di stare stabilmente nei piani alti della classifica fin dalle prime battute. "Adesso c'è una fase di assestamento. Non vorrei che una squadra come l'Udinese se arrivasse ottava passasse come un fallimento." Domizzi ha infatti sottolineato, a più riprese, come il lavoro di un tecnico non vada giudicato solo in base alla posizione di classifica, ma vada approfondito. "A Udine chi gestisce le cose sa benissimo che per piazzarsi in quelle posizioni è vero che devi fare un campionato straordinario ma è anche vero che tra quelle cinque o sei che ti stanno sopra una deve fallire".