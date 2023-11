Udinese – Dopo il pareggio con rete, le parole di Aké: “Ci serve fiducia”

Marley Aké continua a lavorare in vista della ripresa di campionato. L'Udinese di Gabriele Cioffi è scesa in campo ieri sera per una sfida decisamente importante contro l'Istria. Non perdere tutte le dichiarazioni del quinto di centrocampo alla fine dei novanta minuti di gioco contro la squadra croata.

"Era importante la partita di oggi per chi non gioca, abbiamo lavorato duro questa settimana. Non molliamo, ci serve per prendere fiducia e per sentirci parte del gruppo al 100%". Dichiarazioni importanti anche da chi non ha trovato grande spazio nel corso di questi primi incontri di campionato e spera di farlo d'ora in poi.