News Udinese – Il rendimento di Pafundi con l’under 19: “Partita stregata”

Il rendimento di Simone Pafundi con la maglia degli azzurrini under 19 è sotto osservazione, soprattutto perché il calciatore in questo periodo non sta trovando molto spazio sul campo da gioco (con l'Udinese di Gabriele Cioffi). La partita di ieri contro la Svizzera è terminata con una sconfitta per 1-0. Un risultato che fa male alla nazionale ma che è stato definito in maniera ben precisa.