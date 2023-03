News Udinese | Il doppio ex Coda: “Mi aspettavo di più dai bianconeri”

Andrea Coda, doppio ex di Empoli e Udinese, ha parlato a Il Gazzettino della sfida di sabato al Castellani tra le due compagini

Redazione

La squadra guidata da Andrea Sottil si prepara ai prossimi incontri di campionato. Dopo la buona prestazione contro l'Atalanta, adesso bisogna ritornare a vincere in un match tutt'altro che impossibile e contro una società che vive una posizione in classifica abbastanza simile. Stiamo parlando del match che vedrà da una parte l'Udinese e dall'altra i toscani dell'Empoli. Proprio di questa sfida, ha parlato Andrea Coda, doppio ex di entrambi i club, a Il Gazzettino.

L'ex centrale, per tanti anni ai bianconeri, ha presentato così la sfida del Castellani: "Si affrontano due formazioni che da tempo non vincono. La classifica le premia, anche se a un certo punto l'Udinese sembrava dovesse fare meglio. Sarà un match giocato a viso aperto, in cui ogni soluzione risulterà possibile, e privo di particolari tatticismi". Coda ha poi continuato spiegando come entrambe le compagini proveranno in ogni modo a vincere, nel rispetto della mentalità dei rispettivi allenatori, oltre che della classifica. "È un match tutto da vedere, con elementi di spicco. Quelli dell'Udinese sono più numerosi: Becao, Bijol, Walace, Pereyra, Beto. Purtroppo ai bianconeri manca Deulofeu. Grave perdita, ma il complesso è più che valido".

Le parole di Coda — Coda ha ripercorso anche la sua carriera, che lo ha visto compagno di squadra di mister Zanetti a Empoli e più tardi, durante la parentesi umbra, gli ha permesso di conoscere da avversario Guglielmo Vicario, che per sabato rimane in dubbio: "Mi fece grande impressione: è un ragazzo sveglio e intelligente, una persona per bene e un portiere molto bravo". Il favorito? Insisto: match equilibrato, può decidere una giocata individuale".