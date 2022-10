News Udinese / Il doppio ex Turci: “Cremonese non adatta alla categoria”

L'ex portiere ha presentato la sfida di domenica pomeriggio rilasciando il suo parere sulle pagine del Gazzettino. Ecco le sue parole

L'Udinese sarà di scena a Cremona con l'obiettivo di tornare ai tre punti. A parlare della prossima sfida di campionato è stato il doppio ex della sfida Luigi Turci. Queste le sue parole al Gazzettino: "L’Udinese è la formazione favorita ma non deve sottovalutare l’avversario perché le insidie sono sempre dietro l’angolo". Per l'ex portiere i bianconeri non devono commettere gli errori visti contro il Torino e soprattutto non devono abbassare la guardia.

Turci ha poi proseguito l'intervista parlando del momento che stanno attraversando friulani, nonostante le due sconfitte incappate in settimana. Secondo lui I bianconeri sono comunque una bellissima realtà, con a disposizione una rosa composta da elementi importanti. "La squadra di Sottil ha una ghiotta opportunità di conquistare i tre punti, anche se vincere in trasferta non è mai semplice".

Le parole di Turci sul prossimo avversario — Infine Turci ha posto l'attenzione sull'avversario, arrivato a questa sfida senza più margine di errore. Cremonese? Lunedì ero allo stadio e ha evidenziato i soliti problemi. I grigiorossi hanno giocato una buona partita ma ho l'impressione che non siano adatti alla categoria". Secondo l'ex portiere, infatti, la squadra lombarda ha anche giocato meglio dei liguri a tratti, ma dopo il gol subito non ha saputo reagire.