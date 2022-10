News Udinese | Il doppio ex Zaccheroni: “I bianconeri sono una vetrina”

L'ex tecnico ha parlato della super sfida tra due delle squadre di cui è stato allenatore. Ecco di seguito le sue parole

Redazione

Alle ore 15 andrà in scena il big match del nono turno di campionato. All'Olimpico, infatti, si sfideranno il secondo e il terzo attacco della Serie A, pronte a guadagnarsi sul campo tre punti d'oro in ottica europea. Sottil, rispetto a Sarri, ha avuto una settimana intera per preparare questo delicato incontro, mentre i biancocelesti hanno dovuto sostenere l'impegno di Europa League contro lo Sturm Graz, terminato con il punteggio di 2-2.

Di questa sfida ha parlato un tecnico che ha guidato entrambe le squadre in carriera: "L'Udinese mi piace veramente tanto, nella Lazio è bravissimo Sarri a gestire Luis Alberto". Parola di Alberto Zaccheroni, che in carriera ha appunto allenato entrambe le protagoniste del big match di oggi. Al Corriere di Roma ha detto: "L'Udinese ha giocatori non famosissimi, ma hanno capito che è una vetrina da sfruttare. Mi aspetto trasferimenti importanti per tutti".

Le parole dello Zak

Zaccheroni, che ha guidato i friulani dal '95 all'98, ha proseguito la propria intervista parlando anche del momento di forma dei biancocelesti, in particolar modo del proprio allenatore e di Luis Alberto: "Della Lazio cosa le piace? "Sarri, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. E ha avuto una gestione strepitosa di Luis Alberto, gli ha fatto capire che nel calcio moderno partire dalla panchina non è importante. Spesso si diventa decisivi".